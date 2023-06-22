Терапевт Лапа перечислила опасные для здоровья способы спасения от жары

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди с трудом переносят летнюю жару, но спасаться от зноя с помощью прохладного пива, алкогольных коктейлей или холодной воды точно не стоит, заявила Pravda.Ru директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

"Когда человек пьёт алкоголь в жару, это в три раза увеличивает риск инфарктов и инсультов, потому что включаются обменные процессы в биохимии крови. Могут быть и комы, и состояния, когда сахар очень быстро падает в крови, что приводит к головокружениям, перегреву, всевозможным травмам, которые этому сопутствуют", — подчеркнула она.

Утолять жажду можно водой, посоветовала медик, но желательно это делать зелёным чаем.

"Зелёный чай помогает выводить из организма лишние токсины, в ином случае можно столкнуться со сбоем в иммунной системе, что грозит кожными высыпаниями, например, крапивницей", — пояснила Лапа.

Так же опасно после отдыха на пляже нырять в холодную воду, отметила она.

"Вода в Подмосковье, да и сейчас везде, не такая теплая, 12-18 градусов. Происходит спазм сосудов, могут быть и инсульты, и инфаркты: сводит мышцы, сосуды. Любая хроническая патология, которая не беспокоила, может как раз при таком способе охлаждения проявиться, и человек может погибнуть", — резюмировала терапевт.

Ранее диетолог рассказал, почему не стоит пить горячий и крепкий кофе во время летней жары.

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