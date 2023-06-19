Флеболог Сергей Дробязго рассказал, как сохранить здоровье сосудов на долгие годы

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нормализация веса, правильные режимы сна и отдыха, физические занятия, пищевые привычки выступают важными элементами профилактики здоровья сосудов. О том, как избежать с ними проблем, рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.

Фото: Минздрав России

Он отметил, что для сосудов очень вредны продукты с высоким гликемическим индексом. В связи с этим важно исключить из рациона быстрые сахара (фаст-фуд, мучные изделия, сдобные из мягких сортов злаков, рис).

"Они вызывают повреждение внутренней сосудистой выстилки, провоцируя хроническое внутрисосудистое воспаление, которое в конечном итоге ведёт к образованию бляшек и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.

В качестве профилактики врач рекомендует приём омега-3 из добавок. Он отметил, что получить важные жирные кислоты только из пищи невозможно. Дробязго сообщил, что нужно стремиться к нормализации индекса тела. Если он выше нормы, кратно повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Дробязго призвал больше употреблять клетчатки. Вместо свежевыжатого сока лучше съесть цельный фрукт. Важно сделать рацион сбалансированным, включая в него белки и правильные углеводы (крупы, твёрдые сорта пшеницы).

Для сохранения здоровья сосудов специалист рекомендовал много двигаться.

"Без спортивных нагрузок, без физических нагрузок у нас повышаются показатели плохого холестерина, который вызывает образование бляшек", — рассказал врач.

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Укрепляем сосуды на долгие годы