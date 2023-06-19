Врач-диетолог Русакова перечислила гражданам РФ продукты, разрушающие сосуды

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты могут быть очень вредны для здоровья сосудов. О них рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в интервью с "Вечерней Москвой".

Фото: baigenews.kz

Эксперт объясняет, что избыток сахара оказывает разрушительное воздействие на сосуды и способствует развитию атеросклероза.

"Сначала идёт воспаление сосудистой стенки. На его месте затем образуется холестериновая бляшка", — сообщила специалист.

Врач объясняет, что алкоголь и различные токсические вещества могут раздражать сосуды. Опасными Русакова назвала и газированные напитки, содержащие большое количество сахара.

Недостаток потребления жидкости негативно сказывается на сосудах. В таком случае кровь становится густой, что способствует развитию тромбозов, отмечает врач.

Русакова указывает на опасность потребления продуктов, богатых холестерином, особенно жирных видов мяса. Она также отмечает, что существуют факторы, не связанные с питанием, которые также ухудшают состояние сосудов. К ним Русакова отнесла курение и повышенное давление.

"Ещё очень важна генетика. Если есть генетическая предрасположенность, и человек будет вести неправильный образ жизни, это поспособствует неправильной работе сосудов", — заключила врач.

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