Врач назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сосудов: "Не свинина, не что-то жирное"

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые рекомендуется в первую очередь исключить со своего стола и из холодильника из-за их вредности. Позицию по этому вопросу высказала эндокринолог клиники МГУ и доктор медицинских наук, Зухра Павлова.

Фото: Unsplash

Он призвала отказаться от жарки продуктов. Также эксперт советует минимизировать употребление сахара, алкоголя, избегать курения. Специалист рекомендует отказаться от соков, газированных напитков, колбасы, заменив последнюю на запечённый кусок мяса.

Согласно мнению кандидата медицинских наук, кардиолога Анны Кореневич, первым продуктом, который следует исключить из рациона для поддержания здоровья сердца и сосудов, является сахар. Это связано не только с проблемой ожирения, но и с возможным развитием атеросклероза, появлением опасных сосудистых патологий и другими заболеваниями.

"Первый и основной продукт, что может прозвучать очень неожиданно, это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар", — уточнила специалист.

Кореневич подчеркнула, что "сладости, обладающие высоким гликемическим индексом, нашему организму не нужны ни в каких количествах от слова совсем".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Укрепление сосудов. Флеболог Москва.