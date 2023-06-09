Кардиолог Кореневич назвала продукт, который избегают японцы

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Японии продолжительность жизни является одной из самых высоких. Есть подозрение, что медицина в данной стране обладает "секретами лечения всех болезней и не делится ни с кем". Об этом пишет кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Фото: drkellislate.com

Специалист пояснила, что исследователи давно изучают особенности японской кухни и образа жизни в поисках секрета долголетия. Однако ничего сверхъестественного так и не было обнаружено.

В своём Telegram-канале Кореневич отмечает, что "в японской кухне нет никаких волшебных продуктов", однако есть полезная особенность — потребление минимального количества сахара.

"Питаться часто и понемногу, не переедать, есть больше свежих продуктов", — добавила кардиолог.

По словам врача, то самое спокойствие японцев, о котором так много говорят, — внешняя оболочка. Они могут нервничать больше других людей. У японцев принято сдерживать внешние эмоциональные проявления.

При этом японцы разработали свои уникальные методы борьбы со стрессом.

"Именно японцы придумали метать дротики в изображение начальника, чтобы снизить уровень напряжения сотрудников", — сообщила Кореневич.

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