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Кардиолог Кореневич назвала продукт, который избегают японцы

1:18
Здоровье

В Японии продолжительность жизни является одной из самых высоких. Есть подозрение, что медицина в данной стране обладает "секретами лечения всех болезней и не делится ни с кем". Об этом пишет кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Кардиолог Кореневич назвала продукт, который избегают японцы
Фото: drkellislate.com

Специалист пояснила, что исследователи давно изучают особенности японской кухни и образа жизни в поисках секрета долголетия. Однако ничего сверхъестественного так и не было обнаружено.

В своём Telegram-канале Кореневич отмечает, что "в японской кухне нет никаких волшебных продуктов", однако есть полезная особенность — потребление минимального количества сахара.

"Питаться часто и понемногу, не переедать, есть больше свежих продуктов", — добавила кардиолог.

По словам врача, то самое спокойствие японцев, о котором так много говорят, — внешняя оболочка. Они могут нервничать больше других людей. У японцев принято сдерживать внешние эмоциональные проявления. 

При этом японцы разработали свои уникальные методы борьбы со стрессом.

"Именно японцы придумали метать дротики в изображение начальника, чтобы снизить уровень напряжения сотрудников", — сообщила Кореневич.

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Как есть меньше сладкого
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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