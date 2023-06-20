Хирург Умнов: Суставные и мышечные боли могут быть связаны с пивом

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Александр Умнов заявил, что употребление пива оказывает негативное влияние на организм человека.

Фото: ya.ru

По словам врача, этот напиток вызывает суставные и мышечные боли. Кроме того, пиво разрушает клетки мозга и вымывает магний, что может приводить к раздражительности, подавленности, перепадам настроения, склонности к мелким конфликтам и даже депрессии.

Также Умнов отмечает, что пиво вызывает проблемы с памятью, нарушает концентрацию, координацию движений, а также влияет на процессы мышления и снижает работоспособность.

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Пиво: польза и вред