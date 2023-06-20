Хирург Александр Умнов заявил, что употребление пива оказывает негативное влияние на организм человека.
По словам врача, этот напиток вызывает суставные и мышечные боли. Кроме того, пиво разрушает клетки мозга и вымывает магний, что может приводить к раздражительности, подавленности, перепадам настроения, склонности к мелким конфликтам и даже депрессии.
Также Умнов отмечает, что пиво вызывает проблемы с памятью, нарушает концентрацию, координацию движений, а также влияет на процессы мышления и снижает работоспособность.
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