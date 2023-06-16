Терапевт Спахов предупредил россиян о фатальной ошибке летом с синдромом Пьехи и Пельша

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время всё чаще появляются сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем сердца у молодых и известных мужчин. В кардиореанимацию попал сначала певец Стас Пьеха, потом аритмия развилась у телеведущего Валдиса Пельша. Как это объяснить, рассказал терапевт Константин Спахов в интервью изданию aif.ru.

Фото: ya.ru

Доктор отметил, что в тёплое время года, особенно когда температура на улице превышает 20 градусов, за своим здоровьем необходимо следить тщательно, так как в жару сердцу тяжело, и возрастает риск сердечных катастроф, независимо от возраста.

По словам специалиста, сильного физического и психического переутомления важно избегать, поскольку любая работа, вызывающая большие перегрузки, может стать неприятным сюрпризом для организма и спровоцировать дезадаптацию.

Эксперт посоветовал увеличить потребление фруктов и овощей, которые содержат много калия, избегать кофе и алкогольных напитков из-за их мочегонного эффекта и пить достаточное количество чистой воды.

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Лето и инфаркты