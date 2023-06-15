"MF": кардиолог Панова назвала семь неочевидных симптомов скорого инфаркта

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Анна Панова сообщила, что, кроме классических симптомов инфаркта, таких, как острая боль или давление в груди, появление холодного пота, есть и другие тонкие признаки. Люди могут принимать их за что-то другое и игнорировать. Однако если возник какой-то из этих симптомов, нужно немедленно обратиться к врачу, заявила доктор в беседе с "МедикФорум".

Фото: Fotodom.ru

Специалист перечислила семь симптомов, указывающих на развитие инфаркта. Они следующие: чрезмерная усталость, боль в спине, животе или руках, одышка, изжога или отрыжка, расстройство желудка, необъяснимый дискомфорт в горле, шее или челюсти и общее ощущение, что что-то не так.

Ранее врач-онколог из Уфы Гульнура Нигманова перечислила семь главных признаков наличия паразитов в организме.

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