Диетолог Соломатина назвала ягоду, которая помогает замедлить старение после 50 лет

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе земляники для людей старше 50 лет.

Фото: sevimi.by

По словам специалиста, людям старше 50 лет при отсутствии противопоказаний следует включить в свой ежедневный рацион питания землянику. Дело в том, что эта ягода эффективна в борьбе со старением. В особенности она полезна для людей, у которых имеются воспалительные заболевания желудка и желчного пузыря, сообщает PrimaMedia.

Однако важно иметь в виду, что в день следует съедать не более 500 граммов земляники, подчёркивает Соломатина.

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Лесная земляника Чем полезна для организма человека