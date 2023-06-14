Нутрициолог Строков назвал самый полезный сорт риса, который защищает от рака

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, какой сорт риса самый полезный: басмати, коричневый или дикий. Об этом сообщает "МедикФорум".

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, полезнее всего — необработанный коричневый рис. По сравнению с рафинированным белым рисом он содержит больше клетчатки, минералов и витаминов. В нём есть железо, магний и витамины группы В.

Клетчатка важна не только для хорошего пищеварения, но также она может снизить риск сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака, объяснил диетолог.

В басмати меньше, чем в других сортах, калорий и углеводов, он имеет низкий гликемический индекс, что означает медленное повышение уровня сахара в крови, заключил эксперт.

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