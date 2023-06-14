Врач Масгутов составил список продуктов, которые нельзя есть на ужин

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует чёткий и понятный список того, что ни в коем случае нельзя есть на ужин. Эти продукты приводят к появлению огромного количества хронических заболеваний и к тому, что человек начинает "работать на аптеку". Врач-микрохируг, мануальный терапевт Руслан Масгутов на своём YouTube-канале перечислил продукты, которыми категорически нельзя ужинать.

Фото: https://www.organicauthority.com/

По словам специалиста, за три-четыре часа до сна лучше вообще ничего не есть, не заниматься перекусами и не пить чай с печеньем.

Первое, что нужно исключить вечером, это любимые россиянами макароны и хлебобулочные изделия. Они относятся к разряду тяжело перевариваемой пищи, которая забирает много энергии, пояснил доктор.

Второе, это жирные сорта мяса: свинина, баранина, говядина. Во время сна оно точно не переварится, а будет гнить, бродить и откладываться в виде лишних килограммов, добавил он.

Под запретом употребление на ужин различных консервированных копчёных и вяленых продуктов. Их точно не стоит есть на ночь, так как активность желудочного-кишечного тракта перед сном затухает, а организм вынужден тратить силы на переработку.

Также нужно убрать из вечернего меню десерт, поскольку он точно пойдёт "в бока" и отложение жировой ткани вокруг всех органов, в первую очередь кишечника и печени. Если есть сладкое на ночь, возникнет неалкогольный жировой гепатоз печени. Избегать вечером надо и крахмалистых овощей, которые действуют также как и сладкое, заключил специалист.

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НИКОГДА не ешь эти продукты на ужин, если не хочешь работать на аптеку!