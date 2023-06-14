Хирург, андролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян представил информацию о распространённых проблемах со здоровьем, выявляемых в ходе диспансеризации. Он также перечислил несколько тревожных симптомов, на которые многие пациенты обычно не обращают внимания.
Врачи при обследовании обнаруживают случаи критического ожирения печени, ухудшения зрения из-за использования смартфонов, появления катаракты и гипертонии уже с 25-30 лет. В большинстве случаев эти заболевания являются результатом неправильного образа жизни и вредных привычек.
Особое внимание врач уделил тромбозам, включая их возможное возникновение после COVID-19. Он также назвал опасные симптомы, которые могут свидетельствовать о серьёзном нарушении функций организма.
"Люди не сдают анализы крови "на тромбообразование" и потом умирают за секунды", — сообщил Гадзиян в своём Telegram-канале.
Врач подчеркнул, что любого человека должен насторожить утренний кашель, который приводит к "задыханию". Это актуально и для некурящих людей.
Среди других опасных сигналов следует отметить постоянные и мучительные головные боли, длительную диарею или изжогу, а также тревожное ощущение в груди и нарушения работы сердца.
"Рекомендую вовремя проходить диспансеризацию, сдачу анализов и обследования, включая гастро- и колоноскопию. Я давно говорю: главное не только ЗОЖ, но и вовремя выполненные обследования", — заключил специалист.
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