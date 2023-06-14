Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург, андролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян представил информацию о распространённых проблемах со здоровьем, выявляемых в ходе диспансеризации. Он также перечислил несколько тревожных симптомов, на которые многие пациенты обычно не обращают внимания.

Фото: ya.ru

Врачи при обследовании обнаруживают случаи критического ожирения печени, ухудшения зрения из-за использования смартфонов, появления катаракты и гипертонии уже с 25-30 лет. В большинстве случаев эти заболевания являются результатом неправильного образа жизни и вредных привычек.

Особое внимание врач уделил тромбозам, включая их возможное возникновение после COVID-19. Он также назвал опасные симптомы, которые могут свидетельствовать о серьёзном нарушении функций организма.

"Люди не сдают анализы крови "на тромбообразование" и потом умирают за секунды", — сообщил Гадзиян в своём Telegram-канале.

Врач подчеркнул, что любого человека должен насторожить утренний кашель, который приводит к "задыханию". Это актуально и для некурящих людей.

Среди других опасных сигналов следует отметить постоянные и мучительные головные боли, длительную диарею или изжогу, а также тревожное ощущение в груди и нарушения работы сердца.

"Рекомендую вовремя проходить диспансеризацию, сдачу анализов и обследования, включая гастро- и колоноскопию. Я давно говорю: главное не только ЗОЖ, но и вовремя выполненные обследования", — заключил специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Три основных симптома тромбоза глубоких вен.