Невролог Алёхина объяснила, какая привычка приближает болезнь Альцгеймера на несколько лет

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно результатам нового исследования, граждане, имеющие генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, могут заболеть значительно раньше, если будут злоупотреблять спиртными напитками. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алёхина.

Фото: Минздрав РФ

"Добавление алкоголя к генетическому фону болезни Альцгеймера продвигает болезнь Альцгеймера вперед на несколько месяцев или несколько лет", — сказала Алёхина в разговоре с "МедикФорумом".

Врач рассказала, что у мышей, на которых проводилось исследование, первые признаки когнитивных нарушений были выявлены за два месяца до того, как они стали развиваться.

Специалисты выяснили, что под воздействием алкоголя было зафиксировано перемещение экспрессии генов в направлении прогрессирующего заболевания, добавила Алёхина.

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