Врач-диетолог Соломатина заявила гражданам РФ о вреде хлеба с маслом

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При сахарном диабете, атеросклерозе и лишнем весе не рекомендуется употребление хлеба с маслом. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: pixabay.com

Эксперт отмечает, что белый хлеб не несёт почти никакой пищевой ценности, а сливочное масло имеет высокую калорийность и содержит холестерин.

"У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз не нужен белый хлеб с маслом", — сообщила Соломатина.

Как сообщает Москва 24, если у человека нет проблем со здоровьем, он может есть хлеб с маслом. Врач-диетолог рекомендует отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Например, утренний бутерброд вполне приемлем для потребления.

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Вот почему вам не стоит есть хлеб