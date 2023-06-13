При сахарном диабете, атеросклерозе и лишнем весе не рекомендуется употребление хлеба с маслом. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперт отмечает, что белый хлеб не несёт почти никакой пищевой ценности, а сливочное масло имеет высокую калорийность и содержит холестерин.
"У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз не нужен белый хлеб с маслом", — сообщила Соломатина.
Как сообщает Москва 24, если у человека нет проблем со здоровьем, он может есть хлеб с маслом. Врач-диетолог рекомендует отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Например, утренний бутерброд вполне приемлем для потребления.
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