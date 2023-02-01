Уролог Гадзиян: сало и сливочное масло содержат много холестерина

Некоторые любимые россиянами продукты противопоказаны тем, кто страдает от повышенного холестерина. Их употребление может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения.

Миллионы людей употребляют холестериновую пищу, и до поры до времени это не представляет для них серьёзный опасности. Но для тех, у кого уже наблюдаются признаки атеросклероза, то есть закупоривания кровеносных сосудов холестериновыми бляшками, эта диета смертельно опасна. Поэтому включение в рацион продуктов, повышающих уровень холестерина, может прямо спровоцировать инфаркты или инсульты, как рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян.

"Если у вас высокий уровень холестерина, придётся отказаться от жирного мяса, свинины, сала, сливочного масла — это все продукты, в которых содержится большое количество холестерина, особенно "плохого", — пишет он в своем Telegram-канале. — Обычно рекомендуется ограничить употребление яичных желтков до двух-трёх в неделю".

При этом специалист отмечает, что существуют липопротеиды как высокой плотности, так и низкой. И если последние относятся к "плохому" холестерину, то ЛПВП — к "хорошему". Их обязательно нужно употреблять для укрепления иммунной системы. Много "хорошего" холестерина в авокадо, жирной рыбе, орехах.

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