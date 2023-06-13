Сезон лесных пожаров: как обезопасить себя и своих близких

6:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На этой неделе в обширном регионе, простирающемся от Техаса до Вермонта, охватывающем Великие озера и Атлантическое побережье, наблюдалось туманное небо. В таких крупных мегаполисах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Вашингтон, округ Колумбия, качество воздуха было наихудшим за последние десятилетия. Во многих городах на северо-востоке были побиты рекорды качества воздуха, а международные аэропорты были вынуждены задержать рейсы из-за плохой видимости.

Фото: https://bishkek24.kg/

Причина такой ситуации?

Лесные пожары, вспыхнувшие в Квебеке, Онтарио и Новой Шотландии, в сочетании с сильным северным ветром, который несет густые шлейфы дыма на юг. Если вы проснулись с першением в горле, слезящимися глазами или пронзительной головной болью, то, скорее всего, в этом виноват дым от лесных пожаров, идущий из Канады.

Что делает дым лесных пожаров таким опасным?

Дым лесных пожаров состоит из мощной смеси газообразных загрязнителей, таких как угарный газ, воздушные токсины и твердые частицы. Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что твердые частицы являются основным компонентом дыма от лесных пожаров и представляют собой наиболее значительную угрозу для здоровья населения.

Твердые частицы - это комплексный термин, обозначающий смесь твердых и жидких капель, взвешенных в воздухе. Они присутствуют как в воздухе в помещении, так и на улице, которым мы дышим каждый день. Некоторые частицы видны невооруженным глазом, например, пыль в вашей гостиной или пыльца на вашем автомобиле. Однако есть частицы настолько мизерные, что их можно увидеть только под электронным микроскопом.

Девяносто процентов твердых частиц в дыме лесных пожаров состоят из крошечных частиц диаметром 2,5 микрометра и менее — в 50 раз меньше песчинки. Органы здравоохранения часто выдают предупреждения о качестве воздуха, основываясь на концентрации этих частиц в воздухе, называемой PM 2.5. Причина в том, что частицы такого размера достаточно малы, чтобы вдыхаться и проникать глубоко в легкие.

Кроме того, дым лесных пожаров содержит еще более мелкие частицы, известные как ультрамелкие частицы, диаметр которых составляет менее одной десятой микрометра. Эти частицы могут напрямую попадать в кровь.

Каковы краткосрочные и долгосрочные последствия воздействия?

При вдыхании твердые частицы могут нанести значительный вред легким, вызывая кашель, хрипы и затрудненное дыхание. Эти мельчайшие частицы также могут препятствовать защите организма от других вдыхаемых веществ, таких как вирусы и бактерии, тем самым повышая риск легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с ослабленной иммунной системой или уже существующими заболеваниями вдыхание дыма может спровоцировать более серьезные последствия для здоровья, такие как приступы астмы или сердечные приступы. Кроме того, мелкие твердые частицы могут вызывать сухость или раздражение глаз.

Дым лесных пожаров также содержит угарный газ, который при вдыхании снижает количество кислорода, поступающего к тканям и органам организма. Это может привести к таким симптомам, как тошнота, головокружение и головная боль.

Воздействие дыма лесных пожаров в течение многих лет было связано с повышением уровня заболеваемости раком легких и опухолями головного мозга. Однако было проведено мало исследований о долгосрочном воздействии дыма лесных пожаров. Поскольку изменение климата провоцирует более крупные и интенсивные пожары, а также увеличение продолжительности пожароопасных сезонов, ученые активизируют свои усилия, чтобы понять, как организм человека будет реагировать на повышенное воздействие.

Как обеспечить безопасность

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, наиболее эффективным способом снижения риска для здоровья, связанного с дымом от лесных пожаров, является полное избегание его воздействия. Обращайте пристальное внимание на индекс качества воздуха и следуйте рекомендациям властей.

Если местные органы здравоохранения советуют оставаться в помещении, очень важно выполнить их и привести в дом своих домашних животных. Примите меры для поддержания чистого воздуха в помещении, например, воздержитесь от курения, горения свечей или использования пылесосов, которые могут взмучивать твердые частицы, уже присутствующие в вашем доме. Держите окна закрытыми и убедитесь, что в вашем кондиционере установлен чистый фильтр, а воздухозаборник закрыт. Если у вас нет кондиционера, а погода слишком жаркая, чтобы держать окна закрытыми, подумайте о том, чтобы пожить у друзей или членов семьи, пока качество воздуха не придет в норму.

Если вам необходимо выйти на улицу, наденьте маску. Тканевые маски не способны защитить ваши легкие от мелких твердых частиц, поэтому выбирайте высококачественные маски N95. Оставьте длительные пробежки или высокоинтенсивные интервальные тренировки на другое время.

Эти меры предосторожности особенно важны для людей с ослабленной иммунной системой, а также для молодых и пожилых людей. Люди с предсуществующими легочными или сердечно-сосудистыми заболеваниями могут проконсультироваться со своими врачами о том, как защитить себя, и рассмотреть возможность инвестирования в отдельно стоящий фильтр воздуха в помещении.

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