MF: гепатолог Южнова рассказала о взаимосвязи формы тела и жировой болезни печени

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гепатолог Алла Южнова рассказала, что между формой тела и риском заболеть неалкогольной жировой болезнью печени есть определённая связь.

Фото: igis.ru

Врач объяснила, что в данном случае имеют значение места дислокации жира на теле, равно как и его количество.

Так, фигура в форме яблока наглядно показывает, что человек имеет большую склонность к жировой болезни печени, чем другие.

"Ряд заболеваний связан с ожирением, и неалкогольная жировая болезнь печени является одним из них. Слишком большой вес на животе может быть явным признаком воспаления печени", — сообщила Южнова в беседе с "МедикФорумом".

Специалист добавила, что это заболевание долгое время никак себя не проявляет. Однако со временем в печени начинает накапливаться жир, и, если заболевание будет развиваться, печень может получить необратимые повреждения и перестать нормально выполнять свои функции.

Тем, кому диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени, врачи советуют сесть на диету, полностью пересмотрев свой рацион, и начать больше двигаться, чтобы похудеть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Неалкогольная жировая болезнь печени