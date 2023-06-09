Гепатолог Южнова заявила, что интервальное голодание поможет восстановить печень

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интервальное голодание помогает не только избавиться от лишнего веса, но и восстанавливает работу печени. Об этом сообщила врач-гепатолог Алла Южнова.

Фото: igis.ru

Во время интервального голодания можно есть только в определённое время. Наиболее популярный метод диеты — 16:8. Приём пищи разрешён в течение восьми часов, после чего 16 часов человеку необходимо воздержаться от еды. Голодание меняет обмен веществ в организме и устраняет факторы риска серьёзных заболеваний, отметила Южнова.

Например, жировая болезнь печени увеличивает риск диабета, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает "МедикФорум".

"Каждый пятый человек страдает неалкогольной жировой дистрофией печени. Интервальное голодание атакует опасный органный жир печени, потому что при этой диете организм переключается с углеводного на жировой обмен. В результате жир расщепляется особенно быстро", — объяснила гепатолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.