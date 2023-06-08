Врач-нефролог Андрей Бойко назвал первые признаки болезни почек

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нефролог Андрей Бойко сообщил, что развитие патологий почек могут спровоцировать несколько факторов, к которым относятся тяжёлая инфекция, сахарный диабет, болезни мочевых путей и приём сильных препаратов.

Фото: gb5kirov.ru

"Когда почки работают правильно, человек не испытывает никаких неприятных ощущений, у него розоватая кожа, блестящие волосы, стройное тело", — отметил специалист в беседе с изданием "Кубанские новости".

Если парный орган перестаёт справляться со своими функциями, то это можно заметить по внешним признакам. В случае сбоя работы почек в организме начинает накапливаться жидкость, в результате чего на руках, ногах и лице появляются отёки.

"Это главные внешние симптомы патологии парного органа, но далеко не единственные", — подчеркнул Бойко.

Сухость кожи, появление мешков под глазами, резкое увеличение веса и сильная утомляемость также говорят о проблемах с почками.

"Если вы заметили такие симптомы у себя или близкого человека, необходимо незамедлительно обратиться за консультацией терапевту", — заключил врач.

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