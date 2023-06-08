Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Представляем Lada Vesta Aura
Раскрытие воскрешенной "Волги": Появляется новая информация
Врач Меркулова рекомендовала носить солнцезащитные очки из-за риска онкологии
Иностранцам может грозить запрет на вождение такси в России
В России предлагается ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами наблюдения
Загадочный киноляп в фильме Меньшова "Любовь и голуби" связали с влиянием экстрасенсов
Новые сорта роз: как их созавать самим?
Пропаганда патриотизма: Предложение об обязательном размещении российского флага на транспортных средствах
Рогов сообщил о возобновлении боёв действий на Запорожском направлении

Врач-нефролог Андрей Бойко назвал первые признаки болезни почек

1:12
Здоровье

Врач-нефролог Андрей Бойко сообщил, что развитие патологий почек могут спровоцировать несколько факторов, к которым относятся тяжёлая инфекция, сахарный диабет, болезни мочевых путей и приём сильных препаратов.

Врач-нефролог Андрей Бойко назвал первые признаки болезни почек
Фото: gb5kirov.ru

"Когда почки работают правильно, человек не испытывает никаких неприятных ощущений, у него розоватая кожа, блестящие волосы, стройное тело", — отметил специалист в беседе с изданием "Кубанские новости".

Если парный орган перестаёт справляться со своими функциями, то это можно заметить по внешним признакам. В случае сбоя работы почек в организме начинает накапливаться жидкость, в результате чего на руках, ногах и лице появляются отёки.

"Это главные внешние симптомы патологии парного органа, но далеко не единственные", — подчеркнул Бойко.

Сухость кожи, появление мешков под глазами, резкое увеличение веса и сильная утомляемость также говорят о проблемах с почками.

"Если вы заметили такие симптомы у себя или близкого человека, необходимо незамедлительно обратиться за консультацией терапевту", — заключил врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Финские пограничники встретили россиян с агрессией
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Последние материалы
В России предлагается ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами наблюдения
Загадочный киноляп в фильме Меньшова "Любовь и голуби" связали с влиянием экстрасенсов
Врач-нефролог Андрей Бойко назвал первые признаки болезни почек
Новые сорта роз: как их созавать самим?
Пропаганда патриотизма: Предложение об обязательном размещении российского флага на транспортных средствах
Рогов сообщил о возобновлении боёв действий на Запорожском направлении
Журналистка из Польши возмущена, что в Турции все разговаривают на русском языке
Новая Lada Vesta поступила во флагманские дилерские центры Санкт-Петербурга
Целитель в погонах рассказал о военной службе, где требуются навыки прогнозирования
Что будет, если воздушный фильтр не менять, а чистить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников