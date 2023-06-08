Учёные из Британии назвали последствия длительного COVID хуже четвёртой стадии рака

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже после полного выздоровления после коронавирусной инфекции человек может столкнуться с серьёзными последствиями, которые получили название длительный COVID. Британские учёные провели исследование и выяснили, что это заболевание ухудшает качестве жизни больше, чем запущенный рак.

Фото: nypost.com

Показатели некоторых пациентов оказались хуже, чем у людей с раком лёгких четвёртой стадии, сообщает The Guardian. Главным симптомом "длинного" COVID является усталость, которую можно сравнить с упадком сил при онкологии. Более 50 процентов пациентов с длительным коронавирусом признались, что им гораздо сложнее даётся выполнение привычной работы. 20 процентов не могли работать совсем.

По словам профессора Уильяма Хенли, длительный COVID является невидимым заболеванием, поэтому многие люди пытаются справиться со слабостью с теле самостоятельно. Однако их страдания сопоставимы с онкобольными, однако поддержка и понимание находятся не на том же уровне, указал учёный.

"Наши результаты показали, что длительный COVID может оказывать разрушительное воздействие на жизнь пациентов, при этом усталость оказывает наибольшее влияние на всё - от социальной активности до работы, домашних обязанностей и поддержания отношений с близкими", — объяснил доктор Генри Гудфеллоу.

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