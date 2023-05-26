AP: учёные из США не смогли объяснить длительные последствия COVID-19

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные провели исследование и доказали, что каждый десятый человек, переболевший омикрон-штаммом, страдает "длинным" коронавирусом. Однако на данный момент специалисты до сих пор не могут понять, что именно вызывает такие осложнения, сообщает Associated Press.

Фото: nypost.com

"Есть что-то особенное в людях, которые болеют "длинным" COVID", — заявила доктор Леора Хорвиц из NYU Langone Health.

Первые симптомы длительного коронавируса начинают появляться спустя несколько месяцев после заражения. Учёные выделяют следующие признаки заболевания: упадок сил, затуманенный разум, головокружение, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, учащённое сердцебиение, потеря обоняния или вкуса, постоянная сухость во рту, кашель и боли в груди.

"Все проводят исследования длительного COVID, но мы даже не знаем, что это значит", — признала Хорвиц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.