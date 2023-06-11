Диетолог Соломатина о неожиданной пользе газированной воды

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина сообщила, что несладкие газированные напитки могут улучшить функционирование кишечника и помочь снизить артериальное давление.

Фото: pixabay.com

Согласно словам врача, углекислый газ в газировке расширяет мельчайшие капилляры, что позволяет крови легче протекать по периферии организма и, следовательно, может способствовать снижению артериального давления. Кроме того, газированная вода может оказать положительное влияние на работу кишечника.

По словам Соломатиной, особенно она будет полезна для тех, кто не занимается достаточной физической активностью.

"Потребление такой воды может служить неким стимулом для неактивного кишечника. В случае несерьезных проблем с пищеварением она может помочь. Таким образом, обменные процессы будут происходить более гладко и без проблем", — цитирует врача канал "Москва 24".

Тем не менее, у газированной воды также есть свои противопоказания. По словам Соломатиной, напиток может вызывать раздражение желудка при наличии гастрита, язвы или колита.

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Польза газированной воды - это нужно знать