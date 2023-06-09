Учёный Вадим Негребецкий рассказал гражданам РФ, как выжить при отравлении алкоголем

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новость об отравлении некачественным сидром всколыхнула общественность, особенно тех людей, кто предпочитает употреблять подобного рода напитки. Как распознать интоксикацию и как себя спасти, рассказал директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий.

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Он отметил, что человеку ничего не грозит, если технология производства напитка не нарушена. Но если она не соблюдена или был добавлен метиловый спирт, то жизнь человека может закончиться после употребления такого алкоголя.

"Даже небольшая доля метанола может привести к трагическим последствиям", — приводит слова Негребецкого НИА Сам, ссылаясь на Минздрав региона.

При остром отравлении у человека наблюдается рвота, потеря сознания, проблемы с дыханием и зрением, также нарушается кровообращение. При наличии данных симптомов необходимо незамедлительно вызвать "скорую", а человека положить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

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