Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Известия: эксперты рассказали о стабилизации цен на отдых в Турции
Sport24.ru: известная сцена из "Неуловимых мстителей" могла быть другой из-за хоккеиста СССР Рагулина
Сальдо сообщил об ударе ракетами Storm Shadow по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области
Захарова высказалась по поводу неосведомленности ООН о ЧП на Каховской ГЭС
Владимир Путин сообщил об "украинском контрнаступлении"
Испания отказалась от газа из России. И стала покупать его в два раза больше
РСТ: инцидент с акулой не сократит турпоток из России в Египет
Американский чиновник поглумился над смертью россиянина в египетской Хургаде
Пользователей возмутил Зеленский, который прячется от Путина, при этом обвиняя его в ЧП с Каховской ГЭС

Учёный Вадим Негребецкий рассказал гражданам РФ, как выжить при отравлении алкоголем

1:05
Здоровье

Новость об отравлении некачественным сидром всколыхнула общественность, особенно тех людей, кто предпочитает употреблять подобного рода напитки. Как распознать интоксикацию и как себя спасти, рассказал директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий.

Учёный Вадим Негребецкий рассказал гражданам РФ, как выжить при отравлении алкоголем
Фото: https:// www.facebook.com/emeraldcoastwildliferefuge

Он отметил, что человеку ничего не грозит, если технология производства напитка не нарушена. Но если она не соблюдена или был добавлен метиловый спирт, то жизнь человека может закончиться после употребления такого алкоголя.

"Даже небольшая доля метанола может привести к трагическим последствиям", — приводит слова Негребецкого НИА Сам, ссылаясь на Минздрав региона.

При остром отравлении у человека наблюдается рвота, потеря сознания, проблемы с дыханием и зрением, также нарушается кровообращение. При наличии данных симптомов необходимо незамедлительно вызвать "скорую", а человека положить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Финские пограничники встретили россиян с агрессией

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.

TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи
Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
Теории и причины: акула жестоко расправилась с гражданином РФ в Хургаде
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Последние материалы
Учёный Вадим Негребецкий рассказал гражданам РФ, как выжить при отравлении алкоголем
В Тюменской области рассказали, как россиянок завлекают в вебкам-бизнес
Футболист Дзюба прокомментировал слитые в Сеть видеокадры: "У меня снова вымогали деньги"
Nature Communications: учёными обнаружен новый вид вызывающих кариес бактерий
Скончался известный режиссер документального и игрового кино Вячеслав Ребров
Актёр Сергей Пахомов высказался о задержании победителя "Битвы экстрасенсов" Дмитрия Волхова
Почему на ходу гремят двери машины и как это вылечить за копейки
Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала о пользе и вреде яиц
В Сеть попали новые интимные видеокадры с футболистом Артёмом Дзюбой
Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников