Число жертв напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области возросло до 21 человека

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ульяновской области число погибших от отравления суррогатным сидром возросло до 21 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Фото: www.interfax.ru

В настоящее время в медицинских учреждениях области находятся 44 пострадавших. Две пациентки находятся в реанимации, их состоянии оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, 5 июня жители нескольких регионов России отравились суррогатным напитком "Мистер Сидр", произведенным в Самарской области. По последним данным, от отравления пострадали 96 человек. 31 человек скончался.

По подозрению в производстве контрафактной продукции был задержан предприниматель, который во время обыска пытался уничтожить улики.

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