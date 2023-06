ETNT: диетолог Сабат назвала вредные для завтрака привычные продукты

Мюсли и сдобные булочки — продукты, которые не подходят для завтрака. Об этом рассказали диетологи Мэри Сабат и Лорен Манакер, пишет издание Eat This, Not That!

Фото: pixabay.com

Они объяснили негативное отношение к привычным завтракам большим содержанием сахара. Сабат отметила, что в некоторых марках мюсли больше сахара, чем в банке лимонада. Из-за этого плохими вариантами для завтрака она назвала также булочки, маффины и фруктовые йогурты.

По словам Манакер, лучше всего для утреннего приёма пищи подходят несладкие продукты. Мужчинам специалист посоветовала съедать за завтраком не более трех ложек сахара, а женщинам — не более двух.

Ранее диетолог Антонина Стародубова объяснила, почему не стоит заниматься спортом натощак.

