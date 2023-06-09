Особую роль при активных физических нагрузках и занятиях спортом играет питание человека. Как правильно питаться до и после тренировок, рассказала диетолог Антонина Стародубова в беседе с "Лентой.ру".
По словам специалиста, к занятию спортом не рекомендуется приступать натощак. Небольшой перекус нужно организовать за час-два до начала тренировки. Это может быть порция овощного или фруктового салата, йогурт или другое кисломолочное блюдо или напиток, заметила врач.
Во время занятий также необходимо восстанавливать потерю жидкости из-за обильного потоотделения, добавила специалист. Для этого лучше всего подходит обычная питьевая вода, однако можно использовать и некрепкий чай с травами или лимоном.
Также не следует употреблять кофе и крепкий чай во время активных физических упражнений, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Отказаться нужно и от употребления алкоголя и сладких напитков, заключила собеседник издания.
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