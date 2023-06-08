Врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала, почему необходимо носить солнцезащитные очки.
Специалист отмечает, что солнцезащитные очки необходимо носить не только в летний сезон, когда яркое солнце, но и в другие времена года, и пасмурную погоду. Дело в том, что они защищают как глаза, так и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей. Об этом сообщает Газета.Ru.
Солнцезащитные очки должны иметь соответствующие фильтры, поэтому их лучше покупать в специализированных магазинах. Помимо очков следует наносить SPF-крем. Все эти меры являются профилактикой рака кожи и преждевременного старения.
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