Врач Меркулова рекомендовала носить солнцезащитные очки из-за риска онкологии

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала, почему необходимо носить солнцезащитные очки.

Фото: mel.fm

Специалист отмечает, что солнцезащитные очки необходимо носить не только в летний сезон, когда яркое солнце, но и в другие времена года, и пасмурную погоду. Дело в том, что они защищают как глаза, так и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Солнцезащитные очки должны иметь соответствующие фильтры, поэтому их лучше покупать в специализированных магазинах. Помимо очков следует наносить SPF-крем. Все эти меры являются профилактикой рака кожи и преждевременного старения.

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Солнечные очки: так ли вредно солнце для глаз?