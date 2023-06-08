Врач-проктолог Марьяна Абрицова рассказала, что частое и бесконтрольное употребление слабительных может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Эксперт напомнила, что покупать слабительные нужно только после консультации с врачом, а не "прописывать" их себе самостоятельно.
Абрицова сообщила, что хотя слабительные препараты, содержащие касторовое масло, сенну и крушину, и помогают нормализовать работу кишечника, они нарушают баланс его микрофлоры, а со временем вызывают привыкание.
Из-за этого первоначальную дозу препарата приходится со временем увеличивать.
Кроме того, такие препараты способствуют развитию меланоза — состояния, когда клетки толстой кишки отмирают.
"В результате у человека повышаются риски развития рака этого органа", — заключила Абрицова в беседе с MedikForum. ru.
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