MF: проктолог Абрицова рассказала, что слабительные средства могут стать причиной рака

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-проктолог Марьяна Абрицова рассказала, что частое и бесконтрольное употребление слабительных может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Фото: pixabay.com

Эксперт напомнила, что покупать слабительные нужно только после консультации с врачом, а не "прописывать" их себе самостоятельно.

Абрицова сообщила, что хотя слабительные препараты, содержащие касторовое масло, сенну и крушину, и помогают нормализовать работу кишечника, они нарушают баланс его микрофлоры, а со временем вызывают привыкание.

Из-за этого первоначальную дозу препарата приходится со временем увеличивать.

Кроме того, такие препараты способствуют развитию меланоза — состояния, когда клетки толстой кишки отмирают.

"В результате у человека повышаются риски развития рака этого органа", — заключила Абрицова в беседе с MedikForum. ru.

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