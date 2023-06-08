Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зинедин Зидан отказался стать тренером "ПСЖ"
В CNN сообщили о значительных потерях Украины при наступлении
Раскрыт план НАТО по вводу войск на Украину: закончится СВО и начнётся война
Диетолог Мухина назвала 5 продуктов, которые провоцируют мигрени
Военный эксперт Bild* Рёпке: большое контрнаступление Украины уже идёт
Эксперт по питанию рассказал, от каких продуктов лучше отказаться в дороге
На Гавайях заявили об извержении одного из самых активных на Земле вулканов Килауэа
Кулеба нахамил в ответ на предложение Эрдогана по Каховской ГЭС
Растения рядом с деревьями в саду: как их сажать правильно

MF: проктолог Абрицова рассказала, что слабительные средства могут стать причиной рака

0:55
Здоровье

Врач-проктолог Марьяна Абрицова рассказала, что частое и бесконтрольное употребление слабительных может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

MF: проктолог Абрицова рассказала, что слабительные средства могут стать причиной рака
Фото: pixabay.com

Эксперт напомнила, что покупать слабительные нужно только после консультации с врачом, а не "прописывать" их себе самостоятельно.

Абрицова сообщила, что хотя слабительные препараты, содержащие касторовое масло, сенну и крушину, и помогают нормализовать работу кишечника, они нарушают баланс его микрофлоры, а со временем вызывают привыкание.

Из-за этого первоначальную дозу препарата приходится со временем увеличивать.

Кроме того, такие препараты способствуют развитию меланоза — состояния, когда клетки толстой кишки отмирают.

"В результате у человека повышаются риски развития рака этого органа", — заключила Абрицова в беседе с MedikForum. ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Слабительные при запоре. Последствия частого приёма слабительных.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Финские пограничники встретили россиян с агрессией
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Последние материалы
В CNN сообщили о значительных потерях Украины при наступлении
Раскрыт план НАТО по вводу войск на Украину: закончится СВО и начнётся война
MF: проктолог Абрицова рассказала, что слабительные средства могут стать причиной рака
Военный эксперт Bild* Рёпке: большое контрнаступление Украины уже идёт
Эксперт по питанию рассказал, от каких продуктов лучше отказаться в дороге
На Гавайях заявили об извержении одного из самых активных на Земле вулканов Килауэа
Кулеба нахамил в ответ на предложение Эрдогана по Каховской ГЭС
Растения рядом с деревьями в саду: как их сажать правильно
Сомнолог Ковальзон: недосып может стать причиной развития онкологии и болезни Альцгеймера
Педиатры Подмосковья в участившихся обмороках школьников обвинили ЕГЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников