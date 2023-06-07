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Ирина Гусакова

Как быстро справиться с запором в домашних условиях

3:10
Здоровье » Здоровье и профилактика

Блажен, кто рано по утру,

Как быстро справиться с запором в домашних условиях
Фото: https://www.healthview.gr/

Имеет стул без принужденья,

Тому и яства по нутру

И все доступны наслажденья

А.С. Пушкин

Лечение запора — это сложный процесс, отчасти потому, что у людей отсутствует понимание термина "запор", а также потому, что это не считается причиной обращения к врачу. О том, как избавиться от этой проблемы, рассказал читателям Pravda.Ru хирург, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.

Как быстро справиться с запором в домашних условиях

Начинается лечение запора с коррекции питания. Конкретно рекомендуется ограничить хлебобулочные изделия, вечернее переедание и увеличить количество потребляемой жидкости. Рекомендуется приблизительно 30 мл на 1 кг массы тела жидкости в сутки.

Следующий этап — это коррекция ритуала похода в туалет. И в этом может помочь простое правило TONE, которое изложено в стихотворении в начале. Это правило TONE создано для профилактики и лечения геморроя и других заболеваний прямой и толстой кишки.

  • T — трёхминутная дефекация
  • O — однократная дефекация
  • N — не натуживаться
  • E — ежедневный приём пищевых волокон

Если совсем "не тужиться" не получается, то хотя бы надо это делать менее 25% времени нахождения на унитазе.

Также убираем телефоны подальше, в туалет рекомендуется идти без газеты, книг, телефонов и планшетов.

Имеются литературные данные о применении правила TONE у 102 пациентов с геморроем 3-4 стадии. У всех были симптомы выпадения узлов и в 72% случаев кровотечения. Наблюдали за ними в среднем 40 суток после первичного осмотра. Среди этих пациентов 68% оценили результат как "очень хорошо", а в 56% пациенты отметили уменьшение выпадения узлов. В последующем были оперированных всего 12% пациентов.

То есть нормализация стула даже такими простыми вещами позволяет облегчить болезни прямой кишки.

У детей существуют некоторые нюансы: лечение запора у детей должно иметь комплексный подход, т. к. помимо проблем с питанием, как правило, у ребёнка присутствуют и психологические проблемы.

В этом плане важно поработать с пищевым поведением всей семьи, а не только ребёнка. Начать нужно со следующих пунктов:

  • Достаточное потребление жидкости. Почаще предлагайте ребёнку попить воды. Достаточно пить при возникновении жажды!
  • Питание, богатое клетчаткой. Если за основу взять метод гарвардской тарелки, то в ней клетчатка составляет 50%, а по 25% белок и углеводы.

И только в том случае, если все немедикаментозные методы не помогают, требуется назначение лекарств. Речь при этом даже не про слабительные, применяться также могут

  • разрыхлители,
  • увлажнители каловых масс,
  • стимуляторы рецепторов кишки для улучшения перистальтики и так далее.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
Куратор Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом.
Куратор Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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