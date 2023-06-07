Блажен, кто рано по утру,
Имеет стул без принужденья,
Тому и яства по нутру
И все доступны наслажденья
А.С. Пушкин
Лечение запора — это сложный процесс, отчасти потому, что у людей отсутствует понимание термина "запор", а также потому, что это не считается причиной обращения к врачу. О том, как избавиться от этой проблемы, рассказал читателям Pravda.Ru хирург, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.
Начинается лечение запора с коррекции питания. Конкретно рекомендуется ограничить хлебобулочные изделия, вечернее переедание и увеличить количество потребляемой жидкости. Рекомендуется приблизительно 30 мл на 1 кг массы тела жидкости в сутки.
Следующий этап — это коррекция ритуала похода в туалет. И в этом может помочь простое правило TONE, которое изложено в стихотворении в начале. Это правило TONE создано для профилактики и лечения геморроя и других заболеваний прямой и толстой кишки.
Если совсем "не тужиться" не получается, то хотя бы надо это делать менее 25% времени нахождения на унитазе.
Также убираем телефоны подальше, в туалет рекомендуется идти без газеты, книг, телефонов и планшетов.
Имеются литературные данные о применении правила TONE у 102 пациентов с геморроем 3-4 стадии. У всех были симптомы выпадения узлов и в 72% случаев кровотечения. Наблюдали за ними в среднем 40 суток после первичного осмотра. Среди этих пациентов 68% оценили результат как "очень хорошо", а в 56% пациенты отметили уменьшение выпадения узлов. В последующем были оперированных всего 12% пациентов.
То есть нормализация стула даже такими простыми вещами позволяет облегчить болезни прямой кишки.
У детей существуют некоторые нюансы: лечение запора у детей должно иметь комплексный подход, т. к. помимо проблем с питанием, как правило, у ребёнка присутствуют и психологические проблемы.
В этом плане важно поработать с пищевым поведением всей семьи, а не только ребёнка. Начать нужно со следующих пунктов:
И только в том случае, если все немедикаментозные методы не помогают, требуется назначение лекарств. Речь при этом даже не про слабительные, применяться также могут
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