Как быстро справиться с запором в домашних условиях

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Блажен, кто рано по утру,

Фото: https://www.healthview.gr/

Имеет стул без принужденья,

Тому и яства по нутру

И все доступны наслажденья

А.С. Пушкин

Лечение запора — это сложный процесс, отчасти потому, что у людей отсутствует понимание термина "запор", а также потому, что это не считается причиной обращения к врачу. О том, как избавиться от этой проблемы, рассказал читателям Pravda.Ru хирург, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.

Как быстро справиться с запором в домашних условиях

Начинается лечение запора с коррекции питания. Конкретно рекомендуется ограничить хлебобулочные изделия, вечернее переедание и увеличить количество потребляемой жидкости. Рекомендуется приблизительно 30 мл на 1 кг массы тела жидкости в сутки.

Следующий этап — это коррекция ритуала похода в туалет. И в этом может помочь простое правило TONE, которое изложено в стихотворении в начале. Это правило TONE создано для профилактики и лечения геморроя и других заболеваний прямой и толстой кишки.

T — трёхминутная дефекация

O — однократная дефекация

N — не натуживаться

E — ежедневный приём пищевых волокон

Если совсем "не тужиться" не получается, то хотя бы надо это делать менее 25% времени нахождения на унитазе.

Также убираем телефоны подальше, в туалет рекомендуется идти без газеты, книг, телефонов и планшетов.

Имеются литературные данные о применении правила TONE у 102 пациентов с геморроем 3-4 стадии. У всех были симптомы выпадения узлов и в 72% случаев кровотечения. Наблюдали за ними в среднем 40 суток после первичного осмотра. Среди этих пациентов 68% оценили результат как "очень хорошо", а в 56% пациенты отметили уменьшение выпадения узлов. В последующем были оперированных всего 12% пациентов.

То есть нормализация стула даже такими простыми вещами позволяет облегчить болезни прямой кишки.

У детей существуют некоторые нюансы: лечение запора у детей должно иметь комплексный подход, т. к. помимо проблем с питанием, как правило, у ребёнка присутствуют и психологические проблемы.

В этом плане важно поработать с пищевым поведением всей семьи, а не только ребёнка. Начать нужно со следующих пунктов:

Достаточное потребление жидкости. Почаще предлагайте ребёнку попить воды. Достаточно пить при возникновении жажды!

Питание, богатое клетчаткой. Если за основу взять метод гарвардской тарелки, то в ней клетчатка составляет 50%, а по 25% белок и углеводы.

И только в том случае, если все немедикаментозные методы не помогают, требуется назначение лекарств. Речь при этом даже не про слабительные, применяться также могут

разрыхлители,

увлажнители каловых масс,

стимуляторы рецепторов кишки для улучшения перистальтики и так далее.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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