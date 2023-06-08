В Челябинске врачи удалили пожилой пациентке 50-килограммовую опухоль

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи, работающие в Челябинской областной клинической больнице, удалили пожилой пациентке 50-килограммовую опухоль. Об этом пишет kursdela.biz, ссылаясь на региональный Минздрав.

Фото: pixabay.com

По информации издания, у 68-летней женщины, помимо опухоли, были диагностированы и другие проблемы со здоровьем, такие как гипертония, аллергия и астма. Из-за воспаления пациентке стало трудно передвигаться, сказано в материале.

Отмечается, что челябинские медики впервые столкнулись с таким случаем, однако всё равно решили провести операцию.

Врачи выкачали из опухоли огромное количество жидкости, после чего вес женщины существенно снизился. Операция прошла успешно, пациентка восстанавливается.

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