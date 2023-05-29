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Врач назвала продукт, который может спровоцировать онкологию у пожилых людей

1:43
Здоровье

В пожилом возрасте особенно важно обращать особое внимание на питание. Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова утверждает, что один из популярных продуктов среди россиян может стать источником раковых заболеваний у пожилых людей. Многие люди даже не подозревают об этом факте.

Врач назвала продукт, который может спровоцировать онкологию у пожилых людей
Фото: pixabay.com

"Копчёные продукты, включая копчёную колбасу, относятся к категории 'вредных продуктов', которые часто употребляются пожилыми людьми. Но следует помнить, что из-за канцерогенных свойств копчёных продуктов у вас может возникнуть ряд заболеваний пищеварительной системы, а также даже возможность развития опухолей. Это особенно важно для пожилых людей, у которых уже могут быть различные хронические заболевания, и копчёные продукты могут вызвать их обострение", — приводит мнение Мусичовой портал "А теперь внимание".

Она подчёркивает, что копчёные продукты могут нарушить обмен веществ, который с возрастом уже замедляется у людей.

"Избыток холестерина в копчёных продуктах может нанести удар по уже и так изношенным сосудам, способствуя развитию атеросклероза. Кроме того, они могут вызывать вздутие, несварение и запоры", — подчеркивает эксперт.

Ещё одним негативным фактором копчёностей является высокое содержание соли, избыток которой может привести к проблемам с почками и отёкам.

"Кроме того, увеличивается риск ожирения, так как копчёные продукты содержат большое количество жиров, — добавляет врач. — Поэтому пожилым людям рекомендуется незамедлительно отказаться от употребления любых копченых продуктов, включая колбасу".

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Чем опасны копчености??? Польза и вред копченых продуктов для организма.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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