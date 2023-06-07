Диетолог Дюваль рассказала о негативном влиянии кофе на нервную систему и сосуды

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказал о негативных последствиях регулярного употребления кофе.

Фото: inosmi.ru

По словам специалиста, употребление кофе негативно сказывается на нервной системе человека. Дело в том, что кофеин блокирует взаимодействием между мозгом и нейромедиатором аденозином, который накапливается в организме в течение дня и вызывает усталость. Всё это приводит к тому, что нервная система человека не может расслабиться, пребывая в состоянии постоянного стресса. Об этом сообщает "МедикФорум".

Именно поэтому не следует регулярно употреблять кофе и другие кофеиносодержащие напитки. В частности, эксперт советует пить кофе не чаще 2-3 раз в месяц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кофе и тревожность