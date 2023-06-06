Эксперты назвали полезный напиток, который можно включить в свой рацион питания вместо кофе, — это цикорий. "Кубанские новости" перечислили все его полезные свойства.
Для получения максимальной пользы необходимо придерживаться следующей нормы в день: 10 чайных ложек (60 г), что эквивалентно 5 чашкам (2 чайные ложки на 1 чашку). Временной интервал между порциями не должен быть меньше 1-2 часов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.