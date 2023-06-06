Названа лучшая альтернатива кофе

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты назвали полезный напиток, который можно включить в свой рацион питания вместо кофе, — это цикорий. "Кубанские новости" перечислили все его полезные свойства.

Фото: corp.wtcmoscow.ru

Натощак этот напиток притупляет чувство голода, снижает аппетит, поэтому врачи рекомендуют пить его при сбалансированном питании.

Он также расслабляет нервы и борется с бессонницей. Выводит токсины из организма, нормализует уровень сахара в крови. Цикорий содержит большое количество инсулина, который поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови.

Помимо вышеперечисленных свойств, цикорий положительно влияет на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы, препятствует развитию смертельных заболеваний, в том числе онкологических.

Для получения максимальной пользы необходимо придерживаться следующей нормы в день: 10 чайных ложек (60 г), что эквивалентно 5 чашкам (2 чайные ложки на 1 чашку). Временной интервал между порциями не должен быть меньше 1-2 часов.

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