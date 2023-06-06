Врач Дюваль рассказала, какие продукты наносят серьёзный урон организму

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анжелика Дюваль перечислила молочные продукты, которые могут навредить организму.

Фото: pixabay.com

"Я достаточно негативно отношусь к сыру, творогу и ко всей молочной продукции", — отметила эксперт, слова которой приводят Народные новости.

Как объяснила собеседница издания, эти продукты подвергаются обработкам и окисляются. Таким образом в организм попадают окисленные жиры, которые крайне негативно влияют на сосуды, сообщила врач.

Также она предупредила, что в состав сыра входит множество казеина, который очень трудно переваривать. Из-за этого нарушается микрофлора кишечника и возникает дисбаланс, сказала специалист. Дюваль добавила, что злоупотребляющие таким продуктом люди могут пострадать от метеоризма.

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