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Врач Дюваль рассказала, какие продукты наносят серьёзный урон организму

0:50
Здоровье

Диетолог Анжелика Дюваль перечислила молочные продукты, которые могут навредить организму.

Врач Дюваль рассказала, какие продукты наносят серьёзный урон организму
Фото: pixabay.com

"Я достаточно негативно отношусь к сыру, творогу и ко всей молочной продукции", — отметила эксперт, слова которой приводят Народные новости.

Как объяснила собеседница издания, эти продукты подвергаются обработкам и окисляются. Таким образом в организм попадают окисленные жиры, которые крайне негативно влияют на сосуды, сообщила врач.

Также она предупредила, что в состав сыра входит множество казеина, который очень трудно переваривать. Из-за этого нарушается микрофлора кишечника и возникает дисбаланс, сказала специалист. Дюваль добавила, что злоупотребляющие таким продуктом люди могут пострадать от метеоризма.

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Вред молока Почему я отказалась от молочки Доктор Лисенкова
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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