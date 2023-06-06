Правильное питание способно снизить риск различных заболеваний, а также продлить молодость организма и придать энергии. Существуют некоторые малоизвестные продукты, которые обязательно стоит включить в свой рацион, сообщают "Кубанские новости". Итак, рекомендуется употреблять следующие продукты минимум раз в неделю:
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Финики. Они содержат большое количество калия, который способствует работе сердца и сосудов, снижает артериальное давление и укрепляет нервную систему.
Спаржа. В чашке этого продукта содержится половина суточной дозы фолиевой кислоты и витаминов группы В.
Фасоль. Она содержит рекордное количество фитоэстрогенов, которые снижают риск развития рака груди и кишечника на 40%. Кроме того, фасоль способствует снижению уровня холестерина и увеличению потребления железа и витаминов группы В.
Корица. Ежедневное употребление чашки кофе или чая с добавлением этой специи помогает предотвратить проблемы с нервной системой. Корица обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера.
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