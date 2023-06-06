Названы четыре продукта для поддержания молодости и здоровья

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание способно снизить риск различных заболеваний, а также продлить молодость организма и придать энергии. Существуют некоторые малоизвестные продукты, которые обязательно стоит включить в свой рацион, сообщают "Кубанские новости". Итак, рекомендуется употреблять следующие продукты минимум раз в неделю:

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Финики . Они содержат большое количество калия, который способствует работе сердца и сосудов, снижает артериальное давление и укрепляет нервную систему.

. Они содержат большое количество калия, который способствует работе сердца и сосудов, снижает артериальное давление и укрепляет нервную систему. Спаржа . В чашке этого продукта содержится половина суточной дозы фолиевой кислоты и витаминов группы В.

. В чашке этого продукта содержится половина суточной дозы фолиевой кислоты и витаминов группы В. Фасоль . Она содержит рекордное количество фитоэстрогенов, которые снижают риск развития рака груди и кишечника на 40%. Кроме того, фасоль способствует снижению уровня холестерина и увеличению потребления железа и витаминов группы В.

. Она содержит рекордное количество фитоэстрогенов, которые снижают риск развития рака груди и кишечника на 40%. Кроме того, фасоль способствует снижению уровня холестерина и увеличению потребления железа и витаминов группы В. Корица. Ежедневное употребление чашки кофе или чая с добавлением этой специи помогает предотвратить проблемы с нервной системой. Корица обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера.

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Ешьте эти 6 продуктов, чтобы не стареть. Это работает