Врач Абакумов назвал гражданам РФ самый вредный продукт, вызывающий подагру

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире сейчас бум так называемой болезни королей — подагры, потому что на прилавках огромное количество мясных продуктов, и люди всё чаще начали стали употреблять мясо. Об этом рассказал врач-терапевт Олег Абакумов на своём YouTube-канале.

Фото: pixabay.com

Ежедневное употребление большого количества красного мяса неуклонно приведёт к тому, что у человека будет отложение солей не только в суставах, но и во внутренних органах. А это приводит к атеросклерозу сосудов, ишемической болезни сердца, инфаркту и инсульту в будущем, заметил доктор.

По его словам, самый вредный продукт — это говядина. Её стоит исключить из рациона или минимизировать людям с ишемической болезнью сердца, склонностью к ожирению и подагре.

Остальным врач посоветовал есть говядину не чаще одного раза в день, причём лучше — в варёном виде, так как 50 процентов пуринов уходят в навар. И обязательно нужно делать разгрузочные дни, добавил специалист.

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