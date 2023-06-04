Продукт с огородов россиян оказался суперфудом для здоровья сердечно-сосудистой системы

По мнению медицинских экспертов, чеснок является одним из наиболее полезных продуктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Согласно информации, опубликованной в "Кубанских новостях", присутствующий в растении антикоагулянт ахоен помогает предотвратить образование тромбов и разжижает плотную кровь.

Фото: pixabay.com

Этот компонент чеснока также способствует снижению уровня холестерина. Чтобы максимально использовать данное вещество, рекомендуется не измельчать чеснок, а давить его. Таким образом активируются ферменты и выделяется аллицин.

Небольшое количество зубчиков можно слегка обжарить, так как тепловая обработка также способствует выделению ахоена. Кроме того, кислые продукты, такие как помидоры, сыр фета и оливковое масло, в сочетании с раздавленным чесноком способствуют выделению этого полезного вещества.

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О пользе чеснока