Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гладков сообщил о новых обстрелах Белгородской области
В Крыму сбили пять украинских БПЛА, ещё четыре посадили средствами РЭБ
РИА Новости: Россия стала единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты
Wyborcza: украинцы в Польше пожаловались на условия содержания и остались без жилья
Reuters: главы 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре
РИА Новости: США сообщили, что получит Украина от кредита ВМФ
Певица РФ Наташа Королёва рассказала о сложном разводе с Игорем Николаевым
РИА Новости перечислило страны, которые могут заменить россиянам подорожавшую Турцию летом 2023 года
"ВО": мощный комбинированный удар ВКС РФ уничтожил объекты ВСУ в пяти областях Украины

Продукт с огородов россиян оказался суперфудом для здоровья сердечно-сосудистой системы

Здоровье

По мнению медицинских экспертов, чеснок является одним из наиболее полезных продуктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Согласно информации, опубликованной в "Кубанских новостях", присутствующий в растении антикоагулянт ахоен помогает предотвратить образование тромбов и разжижает плотную кровь.

Продукт с огородов россиян оказался суперфудом для здоровья сердечно-сосудистой системы
Фото: pixabay.com

Этот компонент чеснока также способствует снижению уровня холестерина. Чтобы максимально использовать данное вещество, рекомендуется не измельчать чеснок, а давить его. Таким образом активируются ферменты и выделяется аллицин.

Небольшое количество зубчиков можно слегка обжарить, так как тепловая обработка также способствует выделению ахоена. Кроме того, кислые продукты, такие как помидоры, сыр фета и оливковое масло, в сочетании с раздавленным чесноком способствуют выделению этого полезного вещества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

О пользе чеснока
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Вши, сифилис, гепатит: в России начался всплеск "нехороших" болезней

В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.

В России начался всплеск болезней третьего мира: вши, сифилис, гепатит
Советник главы Крыма Крючков подтвердил информацию о сбитом в Джанкое беспилотнике
В крымском Джанкое сбили беспилотник ВСУ, повреждены дома
ВСУ объяснили, почему сдадут Часов Яр ВС России
О ранних симптомах рака щитовидной железы рассказала Национальная служба здравоохранения Англии
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Боевые летчики фиксировали НЛО, зонды или дроны над зоной СВО
ВС РФ готовятся к взятию Киева на советских принципах "ударных армий"
Продукты, которые могут остановить рост раковых клеток, назвал Онколог Карасёв
Продукты, которые могут остановить рост раковых клеток, назвал Онколог Карасёв
Последние материалы
РИА Новости: Россия стала единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты
Wyborcza: украинцы в Польше пожаловались на условия содержания и остались без жилья
Reuters: главы 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре
РИА Новости: США сообщили, что получит Украина от кредита ВМФ
Певица РФ Наташа Королёва рассказала о сложном разводе с Игорем Николаевым
РИА Новости перечислило страны, которые могут заменить россиянам подорожавшую Турцию летом 2023 года
"ВО": мощный комбинированный удар ВКС РФ уничтожил объекты ВСУ в пяти областях Украины
Инстасамка намерена остаться в России насовсем: "Почему нет?"
Диетологи рассказали, чем чревато злоупотребление мороженым
Как может Бог быть един в трех лицах?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников