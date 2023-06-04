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The Sun: NHS перечислила симптомы рака щитовидной железы, которые нельзя игнорировать

1:26
Здоровье

Хотя рак щитовидной железы не является самым распространённым, он всё же встречается часто среди большого числа людей. Одной из основных проблем этого заболевания является то, что часто оно обнаруживается уже на поздних стадиях. В связи с этим эксперты решили рассказать о неочевидных симптомах, связанных с раком щитовидной железы в статье The Sun.

The Sun: NHS перечислила симптомы рака щитовидной железы, которые нельзя игнорировать
Фото: ok.ru

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), одним из признаков может быть диарея. Это связано с повышением уровня кальцитонина, который увеличивается из-за онкологии и приводит к частым походам в туалет. Диарея возникает из-за ускоренной работы всех систем организма, включая пищеварительную систему, вызванной гиперфункцией щитовидной железы.

Другим симптомом заболевания может быть постепенно растущий узел в передней нижней части шеи, который при пальпации ощущается твёрдым. При раке щитовидной железы голос становится хриплым, появляются необъяснимые боли в горле, возникают трудности при глотании и дыхании, а также кашель.

Кроме того, симптомами болезни могут быть покраснение лица и необъяснимая потеря веса.

Если у вас возникли подобные признаки, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, поскольку раннее выявление любой формы онкологии имеет важное значение.

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Рак щитовидной железы. Симптомы. Диагностика. Лечение
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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