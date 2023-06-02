Врач Давыдова посоветовала не злоупотреблять кофе

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Александра Давыдова рассказала, какое количество кофе в день можно пить без опасений навредить своему организму.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Нутрициолог сообщила, что в день без вреда для организма можно выпивать не более трёх чашек кофе.

При этом не более трёх чашек кофе в течение дня хорошо влияют на работу мозга, однако превышение этой нормы ухудшает усвоение жизненно важных микроэлементов.

Также Давыдова развеяла миф о невероятной бодрости, которую якобы дарит кофе.

"Он не бодрит, а просто замедляет работу аденазина, вещества, которое нас подтормаживает, замещая рецепторы кофеином", — рассказала эксперт порталу "Почему болит".

Те, кто злоупотребляет кофе, испытывают проблемы со сном и ухудшают состояние своей нервной системы и щитовидной железы. Также с кофе следует быть осторожнее гипертоникам, добавила нутрициолог.

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