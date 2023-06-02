Врач Александр Мясников развеял ряд популярных мифов, которые распространяются недобросовестными медработниками.
Мясников развеял миф о том, что капельницы лечат гипертонию. По словам специалиста, с их помощью можно только купировать гипертонический криз.
Помимо этого, врач раскритиковал убеждение, что место прививки нельзя мочить.
"Это исторический атавизм, взявшийся непонятно откуда", — заявил он в эфире программы "О самом главном".
Ошибкой медиков Мясников также назвал совет принимать витамины для укрепления иммунитета. По его словам, в этом вопросе может помочь только здоровый образ жизни, правильное питание и закаливание.
Кроме того, врач осудил медиков, которые рекомендуют есть гречку пациентам, страдающим от низкого гемоглобина. Он подчеркнул, что содержащееся в гречке железо не усваивается организмом.
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