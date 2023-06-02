Врач Мясников рассказал о самых частых ошибках врачей: капельницы от гипертонии и витамины для иммунитета

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников развеял ряд популярных мифов, которые распространяются недобросовестными медработниками.

Фото: ya.ru

Мясников развеял миф о том, что капельницы лечат гипертонию. По словам специалиста, с их помощью можно только купировать гипертонический криз.

Помимо этого, врач раскритиковал убеждение, что место прививки нельзя мочить.

"Это исторический атавизм, взявшийся непонятно откуда", — заявил он в эфире программы "О самом главном".

Ошибкой медиков Мясников также назвал совет принимать витамины для укрепления иммунитета. По его словам, в этом вопросе может помочь только здоровый образ жизни, правильное питание и закаливание.

Кроме того, врач осудил медиков, которые рекомендуют есть гречку пациентам, страдающим от низкого гемоглобина. Он подчеркнул, что содержащееся в гречке железо не усваивается организмом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.