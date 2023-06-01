Диетолог Мещерякова рассказала, чем нужно кормить детей летом

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как обеспечить здоровый детский рацион летом.

Фото: pixabay. com

Именно летом ребёнок значительно прибавляет в весе и росте. Специалист перечислила простые правила, которые помогут не допустить набора веса и обеспечить правильное взросление детского организма.

В летнее время детям требуется есть больше белка, так как в период роста процессы анаболизма у ребёнка идут существенно быстрее, чем катаболизм. При этом стоит существенно сократить употребление быстрых углеводов, которые содержатся в сладостях и кондитерских изделиях. Они не несут никакой пользы для организма ребёнка, но довольно быстро могут вызвать привыкание.

"Дневную калорийность рациона нужно увеличить на 15%. Из-за высокой активности летом детям требуется больше энергии. Сезонные овощи и фрукты отлично подойдут для перекуса и обогатят организм полезными микроэлементами", — подчеркнула Мещерякова в беседе с изданием "Лайф".

Помимо этого, специалист посоветовала приучить ребёнка пить больше чистой воды в жару. Сладкую газировку лучше заменить на разбавленные свежевыжатые соки.

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