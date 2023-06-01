Детский нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, что перед сдачей экзаменов можно помочь своему мозгу, съев полезные для умственной деятельности продукты.
Шарапова посоветовала перед экзаменационным испытанием включить в рацион продукты, улучшающие работу мозга. Чтобы школьник мог успешно сдать ЕГЭ, по словам специалиста, следует употребить продукты с высоким содержанием омега-кислот, глицина, лецитина и витамина К.
Ранее нутрициолог Елена Свиридова призвала заменить диету на спорт и отдых.
Нутрициолог рекомендует приготовить рыбу, брокколи, добавить в рацион яйца, грецкие орехи, бананы, шоколад.
"Лучше выбрать плитку с высоким содержание какао, от 70-80%. Белый и молочный шоколад не подойдут, к тому же в них содержится больше сахара, а его лучше употреблять в меру", — цитирует слова эксперта iReactor.
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