Нутрициолог рассказала выпускникам, какие продукты помогут с отличием сдать экзамены

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Детский нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, что перед сдачей экзаменов можно помочь своему мозгу, съев полезные для умственной деятельности продукты.

Фото: pixabay. com

Шарапова посоветовала перед экзаменационным испытанием включить в рацион продукты, улучшающие работу мозга. Чтобы школьник мог успешно сдать ЕГЭ, по словам специалиста, следует употребить продукты с высоким содержанием омега-кислот, глицина, лецитина и витамина К.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова призвала заменить диету на спорт и отдых.

Нутрициолог рекомендует приготовить рыбу, брокколи, добавить в рацион яйца, грецкие орехи, бананы, шоколад.

"Лучше выбрать плитку с высоким содержание какао, от 70-80%. Белый и молочный шоколад не подойдут, к тому же в них содержится больше сахара, а его лучше употреблять в меру", — цитирует слова эксперта iReactor.

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