Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач объяснил, как нужно поднимать тяжести, чтобы не сорвать спину
Лучшие автомобили, приобретенные россиянами в прошлом году: Lada Granta лидирует
The Sun: учёные назвали специю, которая снижает риск заражения шестью тихими "убийцами"
В Белгороде прогремел мощный взрыв
Объявлены цены на Faraday Future, специальная версия превысит $300 000
Toyota отзывает 96 000 моделей Corolla Cross из-за проблемы с подушками безопасности
Mysl Polska: западные лидеры обманули Украину, убедив её в возможности победить Россию
Политолог Маркелов сообщил о причинах систематических атак ВС Украины на территорию РФ
Полковник Макгрегор назвал план Байдена на Украине подарком Путину

Нутрициолог рассказала выпускникам, какие продукты помогут с отличием сдать экзамены

1:00
Здоровье

Детский нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, что перед сдачей экзаменов можно помочь своему мозгу, съев полезные для умственной деятельности продукты.

Нутрициолог рассказала выпускникам, какие продукты помогут с отличием сдать экзамены
Фото: pixabay. com

Шарапова посоветовала перед экзаменационным испытанием включить в рацион продукты, улучшающие работу мозга. Чтобы школьник мог успешно сдать ЕГЭ, по словам специалиста, следует употребить продукты с высоким содержанием омега-кислот, глицина, лецитина и витамина К.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова призвала заменить диету на спорт и отдых.

Нутрициолог рекомендует приготовить рыбу, брокколи, добавить в рацион яйца, грецкие орехи, бананы, шоколад.

"Лучше выбрать плитку с высоким содержание какао, от 70-80%. Белый и молочный шоколад не подойдут, к тому же в них содержится больше сахара, а его лучше употреблять в меру", — цитирует слова эксперта iReactor.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

11 лучших Продуктов для Мозга и Памяти! Мозг будет работать на 100%
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Последние материалы
Новая тенденция — свадьба без гостей
Полковник Макгрегор назвал план Байдена на Украине подарком Путину
Болгарский перец: чем отличаются сорта
Член СПЧ Меркачёва осудила законопроект о запрете операций по смене пола в России
Вирусолог Малинникова рассказала, как защититься от метапневмовируса HMPV
Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос о принятии Украины в НАТО не должен стоять на повестке саммита альянса в Вильнюсе
Украинский корабль пошел на дно: как уничтожили СДК "Юрий Олефриенко"
Учёный Эйсмонт об инопланетянах на Земле: большой соблазн обнаружить такой разум, но подтверждений нет
Интерьер Volvo EX30 — это минимализм с умными приемами и саунд-баром
2024 Range Rover Sport SV получит больше лошадей и технологии для их укрощения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников