Сколько шоколада в день можно пожилым людям

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург считает, что пожилым людям не следует увлекаться шоколадом, им важно знать рекомендуемую меру его употребления. Он рекомендует выбирать шоколад без сахара, шоколад с сахарозаменителями или натуральный шоколад и ограничивать потребление до приблизительно 50 г в день.

Фото: pixabay.com

Такой подход позволяет получать удовольствие от шоколада, а также может иметь омолаживающий и противовоспалительный эффект благодаря наличию флавоноидов и полезных жиров в масле какао.

Однако следует помнить, что допустимая доза сладостей с сахаром не должна превышать 5 г. Излишнее потребление сахара может способствовать развитию диабета и ускорить процессы старения.

Важно отметить, что конкретные рекомендации по употреблению шоколада и сладостей всегда лучше получать от врача или диетолога, учитывая индивидуальные особенности здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сколько шоколада можно есть в день?