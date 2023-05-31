Врач-терапевт Чернышова объяснила, что происходит с организмом после отказа от курения

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После отказа от курения возвращается чувствительность к вкусам и запахам, а также улучшается состояние дыхательной системы, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, человек, бросив курить, сделает подарок для своего организма. По словам врача, у него произойдёт разблокировка вкусовых и обонятельных рецепторов. Она добавила, что бывший курильщик начнёт получать наслаждение от употребления различных блюд.

Кроме того, Чернышова подчеркнула: у пациента, отказавшегося от курения, вскоре улучшится самочувствие и восстановится правильная работа дыхательной системы.

"Ему будет легче дышать, повысится выносливость", — сказала врач.

Отказ от сигарет — это отличный способ предупредить развитие хронической обструктивной болезни лёгких, резюмировала специалист.

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Врач объяснил, как легко бросить курить