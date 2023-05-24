Опасность появления опаснейшей мутации коронавирусной инфекции в мире сохраняется. Об этом предупреждает ВОЗ. Вирусолог Павел Волчков успокоил россиян, сообщив, что произойдёт это через несколько лет.
Как сообщает Москва 24, не исключено, что новый штамм станет гораздо более смертоносным.
"Вирус эволюционирует буквально в каждом из нас, приобретая необходимые мутации. Фактически накопление этих мутаций — это и есть штаммообразование. <…> Я думаю, что новую опасность, которая будет связана с большим количеством заболеваний и смертей, не следует ожидать раньше, чем через шесть и более лет", — сообщил вирусолог.
Мутация вируса будет зависеть от интенсивности коронавирусных вспышек. Волчков полагает, что они будут сезонными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.