Вирусолог Волчков раскрыл срок появления нового опасного штамма коронавируса Covid-19

Опасность появления опаснейшей мутации коронавирусной инфекции в мире сохраняется. Об этом предупреждает ВОЗ. Вирусолог Павел Волчков успокоил россиян, сообщив, что произойдёт это через несколько лет.

Фото: wikipedia

Как сообщает Москва 24, не исключено, что новый штамм станет гораздо более смертоносным.

"Вирус эволюционирует буквально в каждом из нас, приобретая необходимые мутации. Фактически накопление этих мутаций — это и есть штаммообразование. <…> Я думаю, что новую опасность, которая будет связана с большим количеством заболеваний и смертей, не следует ожидать раньше, чем через шесть и более лет", — сообщил вирусолог.

Мутация вируса будет зависеть от интенсивности коронавирусных вспышек. Волчков полагает, что они будут сезонными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Волгоградцев предупредили о новом штамме COVID-19