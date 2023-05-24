Терапевт Кондрахин назвал шесть продуктов, которые нужно исключить из рациона во время магнитных бурь

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди могут испытывать слабость и ухудшение общего состояния организма во время магнитных бурь, а усилить нагрузку способны некоторые продукты питания. Из рациона их лучше исключить. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: pixabay.com

Доктор рекомендовал тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, ограничить во время магнитных бурь стимулирующие напитки, в том числе кофе, чай и алкоголь, так как они нагружают сердечно-сосудистую систему и могут привести к проблемам с кровотоком в капиллярах, повышению давления и увеличению нагрузки на сердце.

Также специалист посоветовал убрать из рациона соль и солёные продукты, копчёности и консервы.

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