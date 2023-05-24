Южнокорейские ученые провели исследование, в результате которого было выяснено, что употребление одной банки пива ежедневно снижает риск развития деменции на 21%. Эту информацию сообщает газета Daily Mail.
По данным источника, употребление двух банок пива оказывает эффективную защиту от деменции на 17% больше. Однако у тех, кто потребляет более трёх банок пива в день, риск развития умственной неполноценности увеличивается.
Исследователи также отметили, что употребление любых алкогольных напитков приносит больше вреда, чем пользы для организма.
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