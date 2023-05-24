Учёные: употребление пива снижает риск развития деменции

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Южнокорейские ученые провели исследование, в результате которого было выяснено, что употребление одной банки пива ежедневно снижает риск развития деменции на 21%. Эту информацию сообщает газета Daily Mail.

Фото: ya.ru

По данным источника, употребление двух банок пива оказывает эффективную защиту от деменции на 17% больше. Однако у тех, кто потребляет более трёх банок пива в день, риск развития умственной неполноценности увеличивается.

Исследователи также отметили, что употребление любых алкогольных напитков приносит больше вреда, чем пользы для организма.

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Пиво: польза и вред