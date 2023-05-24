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Терапевт Чернышова объяснила гражданам РФ, как безопасно сбросить лишний вес к лету

1:11
Здоровье

Нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова рекомендует подходить к процессу похудения к лету реалистично и без резких ограничений калорийности. Самая большая проблема заключается в том, что потерянные килограммы часто возвращаются, а иногда и в большем количестве, объяснила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Терапевт Чернышова объяснила гражданам РФ, как безопасно сбросить лишний вес к лету
Фото: litora.jp

Поэтому вместо стремления просто похудеть, доктор советует стремиться к хорошей физической форме, укреплению мышц и введению принципов правильного питания и физической активности на постоянной основе.

Чернышова также подчеркнула важность достаточного потребления белковых продуктов в рационе питания и физических нагрузок для сохранения мышечной массы. Эксперт добавила, что жир снижается при выполнении аэробных упражнений, таких как бег, ходьба, велосипед и гребля.

Важно понимать, что каждый организм индивидуален, и общие рекомендации, касающиеся процесса похудения, могут быть сложными. Терапевт рекомендует консультироваться со специалистами, чтобы получить персональные рекомендации и соблюдать свою суточную белковую норму.

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Что РЕАЛЬНО помогает похудеть и почему
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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