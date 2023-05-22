Флеболог Абу-Бакр назвал пять признаков того, что у вас тромб

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тромбоз пугает многих людей, ведь он может стать причиной смерти. Это патологическое состояние, при котором сгустки крови мешают правильному кровотечению.

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Тромбоз может появляться из-за инфекции, ожирения, курения, употребления спиртных напитков, подъёма тяжестей.

Как же распознать тромбоз? Одним из признаков является отёк в лодыжке или ноге. Люди зачастую не обращают на это внимания, списывая припухлость на укус насекомого или аллергическую реакцию. Далее человек отмечает острые и болезненные судороги в ноге, которые начинаются в икре, а затем распространяются на всю конечность, сообщает флеболог Омар Абу-Бакр.

Кожа из-за тромбоза может становиться горячей, а место нахождения тромба бледнеет или меняет цвет на красный или синеватый.

Вздутые вены, в которых отмечается болезненность, также являются вероятными признаками тромбоза. Последним его симптомом специалист называет ноющую боль в ногах и распирающую боль в том месте, где образовался тромб.

"Примерно у 50% людей с тромбозом глубоких вен наблюдаются эти симптомы. Однако важно отметить, что некоторые люди могут вообще не испытывать никаких симптомов, вот почему это иногда называют "тихим" состоянием", — сообщает доктор.

Чтобы избежать тромбоза, необходимо отказаться от курения, нормализовать питание, употреблять больше воды, вести активный образ жизни и использовать компрессионные чулки.

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