Врач Андреева развеяла четыре мифа о здоровье: цистит от сидения на холодном, белые пятна на ногтях от нехватки витаминов

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В обществе существуют множество мифов о здоровье. Врач-терапевт Ирина Андреева развеяла самые известные из них, теперь можно не бояться сидеть на холодном полу и втягивать слизь из носа во время во время болезни.

Фото: pixabay.com

Белые пятна на ногтях говорят о нехватке витаминов в организме из-за плохого питания. Так говорят многие специалисты, но на самом деле ничего в них страшного нет.

"Белые пятна — это просто маленькие воздушные карманы, и с медицинской точки зрения они не представляют опасности. Они просто вырастают со временем", — сказала Андреева в беседе с "МедикФорум".

Когда во время болезни ребенок втягивает в себя слизь из носа, мамы всегда беспокоятся и считают, что она должна быть немедленно убрана из организма. Но как дело обстоит на самом деле? Нос очищается во время того, как слизь подтягивается. Попадая в желудок, она выводится. А вот чрезмерное сморкание может быть опасным, так как повышает давление в голове, предупреждает специалист.

Очень популярен миф о цистите, который якобы может возникнуть у человека после сидения на холодном полу или камне. Но причина данного заболевания всегда бактерия, а не холод.

"Сядь ровно, а то горбатым станешь", — часто слышали мы в детстве. Но правда в том, что лучше сидеть в непонятном положении, чем вытянувшись по струнке, так как нагрузка на позвоночник в таком положении очень большая.

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